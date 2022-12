Admitida esa última cantidad de 1.414.055,63 euros, explica el tribunal, se entiende que la coalición demandante incurrió en un exceso de 24.600,76 euros respecto del límite máximo de 1.389.454,87 euros por gastos ordinarios, esto es, un 1,77 % y es lo que lleva a que se le imponga la sanción impugnada de 49.201,52 euros por la infracción leve prevista en la citada ley de partidos.

Además de dar por buena la sanción, el Supremo rechaza también la alegación relativa a la prescripción de la mismas al haber transcurrido dos años de las elecciones cuando de le notificó el procedimiento. Y es que, explica, «si la infracción consiste en haberse excedido del límite de lo subvencionable, tal hecho no se conoce ni se puede tener por cometido el ilícito sino cuando se determina tal límite», cuya determinación «está supeditada a los trámites y operaciones de fiscalización que son de obligado cumplimiento y hasta que no concluyen no se sabe si hay o no una posible infracción».