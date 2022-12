Militares en una imagen de archivo Eusebio García del Castillo | EUROPAPRESS

El Ejército de Tierra pondrá en conocimiento «de forma inmediata» a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya el sorteo de una prostituta entre soldados del cuartel del Bruc de Barcelona, según han explicado fuentes militares.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Al parecer, dos militares del Ejército de Tierra propusieron en un grupo de WhatsApp al resto de integrantes participar en una rifa para pasar un rato con una prostituta con el objetivo de recaudar dinero para las fiestas de la compañía. En este chat privado se habrían compartido también fotografías de la mujer, especificando los servicios que ofrecía. Además, se habría colgado un cartel en la cantina del cuartel anunciando el sorteo.

Fuentes del Ejército de Tierra aseguran que no tienen constancia formal de que se hayan producido estos hechos, «ya que las conversaciones aludidas no han tenido lugar en ningún chat oficial de la unidad». Las mismas fuentes sostienen que informarán a la Fiscalía ante la posibilidad de que se haya usado un grupo de WhatsApp particular en el que «supuestamente participan algunos militares de tropa de la unidad de forma presuntamente atentatoria contra los valores de la institución».