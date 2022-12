Pero el expediente contra Joaquín Leguina siguió su curso y el expresidente de la comunidad de Madrid ha recibido hoy en su domicilio un burofax de Correos en el que se afirma que le han suspendido de militancia.

«Es una forma de decir que me quieren expulsar. No es una expulsión propiamente dicha», ha señalado al tiempo que advertía de que va a contestar después de hablar con sus abogados cuando vuelvan del puente. Para ello, ha afirmado, diseñarán una estrategia dentro o fuera del PSOE. En cualquier caso, Leguina ha dejado claro que no se va a callar: «Si Pedro Sánchez piensa que con estos métodos me va a callar la boca que vaya pensando en otra cosa».