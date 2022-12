Imagen de archivo de Joaquín Leguina durante una conferencia en Madrid. Santi M. Amil

El expresidente de la Comunidad de Madrid Joaquín Leguina ha advertido este miércoles a la dirección del PSOE de que no se va a quedar «callado ni quieto» tras su expulsión del partido por apoyar supuestamente a la candidata del PP, Isabel Díaz Ayuso en las últimas elecciones autonómicas. Así lo ha asegurado en una entrevista en la cadena Cope recogida por EFE, en la que ha señalado que no le acusaron inicialmente de haber apoyado a la candidata del PP porque eso no aparecía en el primer pliego de cargos.

Ha explicado que la Fundación Alma Tecnológica, que preside Nicolás Redondo y a la que él pertenece, invitó a todos los candidatos que concurrían a las elecciones autonómicas y que la única que acudió fue Isabel Díaz Ayuso. «Nunca me acusaron de eso, aunque como salió en la televisión y en la radio debió ser eso y ahí lo han tenido aparcado hasta ahora que he debido decir algo que no le ha gustado» a Pedro Sánchez y han tomado esta decisión.

Ante esta situación, ha comentado que va hablar con sus abogados para ver qué hacen: «yo no me voy a quedar callado, bajo ningún concepto, ni quieto» y, por tanto, «si hay que ir a un juez, se va», ha apostillado. En la entrevista, Leguina ha asegurado que es «un socialdemócrata clásico» y que no cree que se haya movido de su posición, como tampoco cree que lo hayan hecho el expresidente Felipe González o el exvicepresidente Alfonso Guerra.