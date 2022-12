Imagen de archivo durante una protesta en un hogar del jubilado controlada por la Policía. Miguel Toña | EFE

Una mujer de 67 años, vecina del barrio bilbaíno de Basurto, ha sido multada con 600 euros por mandar «al infierno» a los policías municipales que luego la denunciaron. La mujer alega que empleó un tono que era claramente de «broma», pero a los agentes parece evidente que no les hizo ninguna gracia, porque le abrieron un acta-denuncia contra la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana por falta de respeto, que puede castigarse con 600 euros.

Regístrate gratis y recibe en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Ocurrió la tarde del pasado 15 de noviembre en Basurto. Una patrulla de la Policía Municipal estaba multando a los coches mal estacionados. De manera irregular se encontraban situados en línea amarilla, cuando un grupo de vecinos instó a los agentes a que no lo hicieran. La gente empezó a arremolinarse y a protestar a viva voz. Un señor les gritó «¡menuda cesta os vais a llevar!». «No hay derecho, ¿por qué estáis multando?», opinaban otros.

Y en medio del alboroto a la denunciada no se le ocurrió otra cosa que hacer «una gracia», admite. «Iréis castigados al infierno», vociferó. La frase no tardó en provocar las carcajadas del resto de vecinos. «Me salió así, no pensé que era para tanto, pero no me dio tiempo a decir más», se justifica.