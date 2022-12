En este sentido, afirman que el Gobierno de coalición es «una conquista democrática» de Podemos que salió adelante pese al rechazo de IU y de Yolanda Díaz. Cuando falta un año para las generales, ya que Sumar no concurrirá a las municipales y autonómicas, la distancia entre los morados y Díaz es muy grande y, según Podemos, hay mucha gente diciéndole a la líder de Sumar que le iría mejor sin los de Ione Belarra.

Para estos, la unidad de la izquierda es un objetivo claro, pero para eso, apuntan, hay que tener voluntad política, que es lo que le están demandando a la vicepresidenta. Podemos no se quiere poner en el escenario de no alcanzar ese acuerdo con Díaz y de ahí que eviten pronunciarse sobre si Irene Montero sería la candidata en el caso de que no fructificara esa coalición, aunque en las últimas semanas la ministra de Igualdad ha ido cogiendo protagonismo con tintes electorales.