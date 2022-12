Francisco Espiñeira

En los pasillos del tribunal en el que se juzgaba el pasado martes en Londres la condición del rey emérito como aforado ante las acusaciones de Corinna Larsen de presunto acoso también estaba presente una coruñesa. Luisa Cid (A Coruña, 1972) trabaja para el despacho Del Canto Chambers y se encontraba en la capital británica por trabajo. «Unos compañeros me invitaron a asistir y, la verdad, fue un aprendizaje inolvidable», dice. No guarda foto, «porque allí son inflexibles con los derechos de las personas y no se puede ni intentar, pero en su memoria se suceden los recuerdos, que relata para La Voz.