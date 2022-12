Meritxell Batet hizo en su intervención un llamamiento a la mesura. «La ciudadanía —advirtió— espera de sus representantes que la palabra se utilice para argumentar, no para herir; para proponer, no para ofender; para construir, no para zaherir. En nuestras manos está no defraudar esa confianza».

La presidenta del Congreso dejó también en el aire unas palabras que fácilmente pueden entenderse como un llamamiento a los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial. «Mantener el prestigio de las instituciones, su credibilidad, su regular funcionamiento, exige, por parte de todos, el leal cumplimiento de la promesa que encarnan», subrayó.