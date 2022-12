Laura Borràs en el Parlamento de Cataluña. Alejandro Garcia | EFE

La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha asegurado que detrás del juicio que tiene pendiente por presuntamente fraccionar contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) había «mucha prisa» por apartarla, pero ha dejado claro que no lo hará.

«Había prisa, mucha prisa para apartarme para ver si me iba. Pues no me voy y no me iré», ha recalcado en una entrevista de Europa Press, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) haya fijado el juicio a Borràs por presunta prevaricación y falsedad documental entre el 10 de febrero y el 1 de marzo.

Tras recalcar la «intencionalidad política» del juicio, ha insistido en su inocencia y en que está muy orgullosa de su gestión al frente de a ILC, y ha cargado contra la decisión de Fiscalía de pedir para ella una condena de seis años de cárcel y 21 de inhabilitación. «Es un ejemplo de desmedida y desproporción. Hay una voluntad de perseguir un rival político. Tengo 52 años, soy profesora universitaria desde hace 27 años. Pedirme 21 años de inhabilitación es querer quitarme de la circulación publica, política y puede que universitaria», ha sostenido.