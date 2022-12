El agente dijo que «afortunadamente» recibieron la orden de retirarse porque no había nada que hacer ante aquellos centenares de inmigrantes que, perfectamente divididos en tres grupos (los que rompieron la cancela, los que alejaban a los guardias con lanzas improvisadas y los que hostigaban a los funcionarios españoles con una lluvia de piedras) estaban decididos a entrar a la fuerza en España. «De haber permanecido en el lugar habría perecido a manos de los subsaharianos», concluyó.

«No he visto cosa igual»

«El compañero no exageró una coma. Fue bestial. Y mira que aquí estamos acostumbrados a ver de todo. Si no se marchan de la verja los habrían matado. Te aseguro que a un chaval joven que ha atravesado media África entre meses de penalidades no le para nada», relata uno de los compañeros del herido en la comandancia y que fue parte de los refuerzos movilizados aquella mañana (llegó a haber 80 guardias civiles y 40 agentes de la Policía Nacional y Policía Local).