La vía europea es la única opción de la oposición para protestar por el defecto de forma que representa, a su entender, el hecho de que el Ejecutivo haya nombrado a sus dos candidatos sin esperar a que el Consejo General del Poder Judicial haga lo propio.

No es el único caso

En cualquiera de los casos, el comisario Reynders aseguró el miércoles que España no es el único caso en la Unión Europea en donde se encuentran exministros como magistrados del Tribunal Constitucional, pero que esperará a tener los detalles del nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo, al tiempo que insistió en que la urgencia es renovar el Consejo General del Poder Judicial para desbloquear el resto de nombramientos. «No es el único país en el que se produce esa situación. Todavía no lo he mirado. Vamos a ver cómo vamos a analizar la situación exacta de ese nombramiento», dijo Reynders a preguntas de Europa Press