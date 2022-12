Una decisión que no comparte al considerar que el líder que encabece este proyecto tiene que salir de la refundación y en ningún caso «puede ser Inés. La gente no va a entender cómo se va a refundar algo con los mismos líderes; el proceso de refundación no va a terminar de una forma creíble».

El portavoz de la formación naranja reconoce que su principal preocupación ha sido que «un trabajo magnífico no lo tirásemos por la ventana ni por el desagüe».