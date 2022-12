Felipe González, este mes de octubre. JUAN CARLOS HIDALGO | EFE

El expresidente del Gobierno Felipe González ha criticado la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para eliminar el delito de sedición, -que sustentó las condenas a los líderes del proceso independentista del 2017 y que ya superó el pasado jueves su primera votación en el Congreso- al tiempo que ha emplazado al Ejecutivo a corregir la «defectuosa» ley del «solo sí es sí» tras las rebajas de penas a condenados por agresiones sexuales.

González, en una entrevista en Antena 3, ha rechazado que el delito de sedición se pueda equiparar a los desórdenes públicos y ha negado que eso se ajuste a las legislaciones europeas, tal y como ha defendido el Ejecutivo. «Esto no son desórdenes públicos. Por tanto, si han pretendido tipificar lo que ocurrió entonces, la tipificación ni se ajusta a la realidad ni tiene comparación con ninguna de las legislaciones europeas», ha sentenciado.

Sobre el nombramiento del exministro de Justicia Juan Carlos Campo como magistrado del Tribunal Constitucional ha dicho que a él no le gusta y que «estético desde luego no es», aunque ha dejado claro que no es anticonstitucional porque no quiebra ninguna norma.