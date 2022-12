«No merecemos un Gobierno que nos mienta, no debemos de pensar que el problema es un par de ministros, no, no, el problema no son unos ministros, es el primer ministro», ha subrayado Feijoo, que acusa a Sánchez de usar a sus ministros como «escudo político» para «salvarse del incendio del Gobierno pirómano».

Según el líder del PP, Sánchez sería partidario de «entregar» a Montero para «bajar la presión al Gobierno» ante la rebaja de penas por la ley del solo sí es sí «pero no puede cesarla porque él no la ha nombrado» y mientras tanto sí hace «purgas» en el PSOE.