Durante el cierre de la «Uni de otoño», el exsecretario general del partido, Pablo Iglesias, aseguró que Podemos y Sumar tienen que confluir y que serán generosos con otras izquierdas, aunque avisó de que para ello la formación morada tiene que ser «respetada». Por su parte, el cofundador del partido, Juan Carlos Monedero, enfatizó que los morados deben ser la «nave nodriza» en una candidatura de frente amplio.

En Podemos ven también con recelo que la vicepresidenta «evite meterse en charcos» para no perjudicar a su proyecto, como ocurrió con la polémica generada por la ley del «solo sí es sí». Mientras tanto, Díaz sigue su ruta por España a los mandos de Sumar y, si bien evita pronunciarse, ya no esconde a los seguidores que reúne en cada acto que «si queréis que dé un paso adelante, lo daré». Unas primarias para las que no ha fijado fecha.