Polémico planteamiento de Escrivá

El aplazamiento de la ley de familia trascendió en plena polémica por la propuesta del ministro Escrivá sobre la reforma de las pensiones. El ministro de Seguridad Social propuso ampliar el período para calcular la pensión a los mejores 28 años de los 30 últimos. La titular de Trabajo, Yolanda Díaz, le respondió desde México: «Es un endurecimiento del acceso a las pensiones».

«Estamos haciendo cambios en el mercado de trabajo que avanzan en la recuperación de derechos. Esto no es recuperar derechos, es recortar derechos. En este sentido, nuestra posición es bien conocida y no la compartimos», ha aseverado la vicepresidenta segunda del Gobierno, que también ha urgido a sacar adelante la Ley Trans afirmando que «es un acuerdo y compromiso de Gobierno» después de que el PSOE no haya dado por cerrado «ningún proceso de la negociación» respecto a la ley, insistiendo en la necesidad de dar mayor «seguridad jurídica» a los menores en el texto legislativo.