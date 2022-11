EL FACTOR SORPRESA

Una montaña rusa. «Seis meses son aún muchos meses, y ya en apenas pocas semanas hemos visto todo tipo de situaciones que han favorecido a unos o a otros, al PSOE o al PP, según las encuestas», afirma Barrera. «El ambiente político actual es como una montaña rusa y, por tanto, las sorpresas están a la orden del día», explica. «Es cierto que los temas económicos tienen una capacidad grande de influencia en el voto, pero hay otros, políticos, como las concesiones a partidos dudosamente constitucionalistas, que pueden predisponer negativamente a votantes de izquierda tradicionales para seguir haciéndolo al PSOE, que, a lo mejor no llegan a votar al PP, pero podrían ir a la abstención», concluye. Sin embargo, Carmen Lumbierres considera que «el discurso del PP de argumentar en contra del Gobierno por sus socios o aliados en las votaciones (Bildu, ERC) no le va a otorgar más rédito electoral que el de los suyos».

CAMINO A LA MONCLOA

Sánchez o Feijoo. «Falta mucho para poder decir quién puede ganar», asegura Verónica Fumanal. «La primera estación son las elecciones de mayo, y si el PP no consigue un buen resultado podría pinchar ese efecto Feijoo que parece que se diluye», explica. Barrera considera que «la crisis de credibilidad de Sánchez, que hunde sus raíces en el tiempo, hace muy difícil que logre la remontada, por lo que se ve con más posibilidades a Feijoo». En todo caso, «la experiencia demuestra que Sánchez no se va a rendir y no se le puede descartar categóricamente». Martínez destaca que «estar en el gobierno confiere una serie de ventajas que la oposición no tiene, por lo que para que un desafiante gane deben darse varios factores, pero el esencial es que el gobierno de turno sufra un gran desgaste, y lo cierto es que, a lo largo de estos años, el Gobierno se ha desgastado». Añade que «hasta ahora la oposición estaba dividida, ahora el PP es hegemónico, pero, aún así, seguiría dependiendo de Vox, y esa necesidad facilitaría el discurso del Gobierno de que la ultraderecha no debe gobernar, un argumento que podría movilizar a su electorado y al indeciso a la vez». Resalta que «el PP podría ser la fuerza más votada, pero no necesariamente gobernar». En su opinión, «Feijoo tiene sus opciones pero deberá clarificar su discurso, ya que empieza a sufrir el mismo mal que Casado, no tener clara ni la estrategia ni el mensaje ni un discurso propio consistente; su estrategia sigue siendo muy reactiva del Gobierno y de Vox, y a esto hay que unir el cúmulo de intervenciones poco afortunadas que en Galicia se disimulaban, pero que ahora cada vez son más evidentes».