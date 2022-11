«Y a quien no le guste el trabajo de ERC, si comparte un mínimo de valores con nosotros que ayude, que ayude porque no somos críticos de cine viendo una película, somos políticos que tenemos que formar parte de la solución, no del problema. Hay gente que está muy enfadada, pero no tenemos derecho a estarlo, estamos aquí para intentar solucionarle la vida a la gente», ha dicho, según informa Europa Press.

La postura de Junts y el PDeCAT

Previamente, el diputado de Junts Josep Pagès había sido muy crítico con una iniciativa que considera que «parte del supuesto falso» de que el procés fueron «hechos delictivos» como, a su juicio, ya ha demostrado la Justicia europea.