Sin embargo, el abogado del Parlamento, Niklas Görlitz, alegó que Sassoli no pudo empezar el proceso para defender la inmunidad de Puigdemont porque este no se lo pidió y añadió que, en cualquier caso, de haberlo hecho, no hubiera tenido «efectos vinculantes» para la justicia española. Un posicionamiento, este último, que compartió la abogada del Estado, Andrea Gavela Llopis.

De esta forma, unos y otros sentaron las bases sobre la discusión de este viernes, en la que Boye alegará que el suplicatorio que pidió el Supremo para que Bélgica extradite a Puigdemont es ilegal porque lo solicitó después de haber emitido las euroórdenes, sin esperar a saber si la Eurocámara le levantaba o no la inmunidad.