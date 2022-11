Según la representante del PP, se trata de que los parlamentarios socialistas no sean «cómplices» de Pedro Sánchez y actúen con «coherencia» en la votación sin faltar a la confianza que les dieron sus votantes en las últimas elecciones. La ruptura de la disciplina de voto entre los parlamentarios socialistas no se contempla porque incluso los barones que se han mostrado en contra de la derogación han señalado que no respaldan la posición del PP.

Pero los populares no se quedan ahí, ya que han puesto en marcha una campaña en las redes sociales bajo el lema #NoSeasCómplice en la que se dirigen a los diputados socialistas para que se opongan a la derogación del delito de sedición propuesta por el PSOE y Unidas Podemos. «Diputados del Grupo Socialista en el Congreso, mañana tendréis en vuestra mano frenar la derogación del delito de sedición. No todo vale para que Sánchez siga en la Moncloa. Recordad lo que defendíais antes de depender de los independentistas y pensad en España», afirma el PP en un mensaje en su cuenta oficial de Twitter.