Incluso el PDECat, una de las ramas escindidas de Junts tras la implosión de Convergencia, ha sacado tajada en la negociación presupuestaria, con acuerdos sobre la gratuidad de las líneas de autobuses que sean concesionarias del Estado durante el 2023 y un bloque de inversiones de 40 millones en Cataluña. Los buses gratuitos también han servido para amarrar el sí de Coalición Canaria, que dará su visto bueno a las cuentas gracias a un gasto de 81 millones en las guaguas isleñas.

Teruel existe, pero menos

A la lista de apoyos no se ha sumado en esta ocasión Teruel Existe. Su diputado Tomás Guitarte anunció este miércoles que votará en contra, al no llegar a un acuerdo con el Gobierno sobre las ayudas a la instalación de empresas en áreas despobladas del rural. El no de Guitarte, sin embargo, no impidió que el Ejecutivo aprobase enmiendas de Teruel Existe por un montante de 11 millones de euros, que se gastarán en proyectos como el Museo de Etnografía de Teruel o el Museo Celtibérico de la Trashumancia del municipio de Bronchales.