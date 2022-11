Los policías locales que acudieron al lugar la noche de los hechos han coincidido en señalar que la testigo se encontraba «aterrorizada» y que tenía «un miedo atroz» hacia el marido de su amiga. «Solo decía: 'no me acerquéis a él, han pasado cosas muy serias'. Decía que quería ir y que por favor no la dejáramos sola. No la sacábamos del bucle», ha explicado un agente.

La mujer había viajado a Menorca para pasar unos días con su amiga y dormía en una habitación de la nave industrial. Sin embargo, tras el incidente reservó un hotel, donde un agente de policía se entrevistó con ella. En esa conversación la mujer acusó al marido de su amiga de haberla intentado drogar días antes.En aquel momento el caso se investigaba como una muerte accidental, por lo que se comunicó a la mujer que podía irse y abandonó el país dos días más tarde.