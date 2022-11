Sin senadores de Podemos a la vista

Intervino por segunda vez Núñez Feijoo desde su escaño y elevó el tono y la apuesta. «Usted preside un Gobierno en llamas», glosó, antes de protagonizar el lapsus de la jornada. «Ya me he fijado que los diputados de Podemos ni están». Siguió el alboroto entre la bancada socialista, que le recordó que los morados carecen de representación en el Senado, a lo que rectificó a medias el líder del PP, que insistió en buscar diputados en la Cámara Alta: «Los diputados ministros de Podemos no están», matizó. Como el revuelo no se apagaba, atajó Núñez Feijoo: «A mí no me interesa ser implacable, a mí me interesa ofrecer una alternativa imbatible, por eso yo nunca lo voy a insultar. Para insultar ya llegan ustedes».

Feijoo no aprovecha su oportunidad Fernando Salgado

La reforma del delito de sedición propuesta por el PSOE y Unidas Podemos, de la que se beneficiarán los cabecillas secesionistas condenados por el referendo ilegal del 1-O, se asomó una y otra vez a la sesión. «Usted se presentó a la investidura diciendo que venía a luchar contra la corrupción y lo que ha hecho es intentar corromper las instituciones para ponerlas a su servicio y al servicio de sus socios, sacando de la cárcel a los condenados por el Tribunal Supremo en contra del criterio del Supremo y de la Fiscalía General del Estado, derogando los delitos que cometieron quienes le hicieron a usted presidente del Gobierno».