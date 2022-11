Ha relatado que, cuando acabaron, el acusado mayor de edad y el otro acusado se fueron a sus casas y se quedó él con la víctima: «Me preguntó: ¿Crees que soy una guarra por lo que estoy haciendo? Y yo le dije que ella estaba haciendo esto porque quería y porque se divertía, y le dije que si no quería, pues nada, y me dijo que tranquilo, y me hizo una felación y ella misma se bajó los pantalones y tuve relaciones con ella».

Niegan haberla forzado

Ha negado que ella en algún momento quisiera marcharse, se opusiera, la obligaran, la forzaran o gritara, y que cuando el primero finalizó «incluso preguntó quién era el siguiente». Al acabar, ha explicado que la llevó con sus amigas y se despidió «tan normal», y ha asegurado que a los 15 minutos de llegar a su casa varios amigos le preguntaron si la había violado.