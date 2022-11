Delito de malversación

A ERC no le basta con la supresión del delito de sedición a pesar de la polémica generada con la posible reforma del de malversación, pues podría provocar efectos no deseados y beneficiar a condenados por corrupción. Los republicanos confían en que, durante la tramitación parlamentaria de la reforma del Código Penal, sean capaces de encontrar fórmulas para adecuar el delito de malversación para que «no se puedan perseguir delitos como votar y el ejercicio de la democracia». ERC celebra el acuerdo alcanzado con el Gobierno para derogar el delito de sedición, que será votado el jueves en el Congreso, si bien cree que aún hay «margen» para seguir dando pasos, pese a que cada vez la fractura con Junts es mayor.

Los junteros acusaron este lunes a Esquerra de estar utilizándoles para negociar con el PSC los presupuestos de la Generalitat. Junts, no obstante, no ha pegado aún el portazo definitivo a los republicanos en lo que se refiere a las cuentas. Pero ya amenaza con hacerlo para que no quede en pie ningún puente de lo que ha sido una alianza entre fuerzas secesionistas de casi diez años.