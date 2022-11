¿Por qué se desconvocó la huelga de médicos de urgencias extrahospitalarias en Madrid?

El comité de huelga de médicos afectados por la reorganización de la urgencia extrahospitalaria en Madrid alcanzaron el pasado jueves un acuerdo para desconvocar la huelga que comenzó el 7 de noviembre. En el acuerdo se fija la dotación de médicos en 49 centros de urgencia extrahospitalaria (39 de los antiguos Servicios de Atención Rural —SAR— y diez Servicios de Urgencia de Atención Primaria —SUAP—), aunque dejó pendiente para negociar en Mesa Sectorial, ya con los cinco sindicatos, el resto del modelo. En ese pacto final serán 49 los centros que contarán con servicio de médico, enfermera y celador. Los compromisos alcanzados en ese pacto devuelven la situación casi al modelo previo a la pandemia.

¿Cuál ha sido la reacción de Ayuso ante esta segunda huelga médica?

Isabel Díaz Ayuso ha pedido hoy a Amyts que no continúe con la huelga porque «están empezando a incrementarse casos» de gripe, bronquiolitis y de otras enfermedades relacionadas con el frío. «Lo que no podemos es saturar los hospitales. Por tanto, les pido seguir negociando con la Comunidad de Madrid, sentándose. Para ellos, desde luego, tenemos propuestas», ha señalado en declaraciones a los periodistas. Para la presidenta «hay veces que no son momentos para hacer las huelgas porque el perjuicio es todavía mayor si cabe para los ciudadanos». Insiste en que no se pueden «trasladar» más casos a los hospitales y tener por ello «un problema todavía mayor».