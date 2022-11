Las críticas de Gabriel, sucesor del adorado Willy Brandt, presidente de la IS entre 1976 y 1992, encontraron eco en otros miembros relevantes de la organización como el Partido Socialista francés. Pero no solo apuntaban a cuestiones éticas. El dirigente alemán también se refirió a la incapacidad de la Internacional Socialista para articular una respuesta coordinada a la grave crisis global. Poco después, el SPD inició un goteo de descuelgues al dejar pagar sus cuotas y convocó el primer encuentro internacional de la Alianza Progresista, la organización que hoy acoge a las principales fuerzas socialdemócratas del mundo, incluidas el PSOE, los laboristas británicos, los demócratas estadounidenses y otros muchos partidos que, aunque no se han dado de baja de la IS por puro «sentimentalismo», apunta una exdirigente del partido de Sánchez, apenas participan en sus encuentros.

«Voluntad de hierro»

En Moncloa y en Ferraz aseguran que eso es precisamente lo que el jefe del Ejecutivo está decidido a modificar, que su objetivo es «relanzar» y regenerar la moribunda organización, «volver a ponerla en su sitio» y devolverle el prestigio perdido. «A Pedro le da pena cómo está eso -dicen en su entorno-. Es verdad que quizá no sea fácil cambiarlo, pero si alguien puede hacerlo es él; ya ha demostrado que cuando quiere algo lo pelea con voluntad de hierro».