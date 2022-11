Revilla dio un discurso de hora y media para anunciar que se presentaba a la reelección en Cantabria JUAN MANUEL SERRANO | Europa Press

El presidente de Cantabria y secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, anunció este domingo que ha decidido presentarse a la reelección en las autonómicas del 2023 porque «es necesario» y porque reconoce que su candidatura supone «un plus de votos importante» frente a otros al ser una persona popular.

«De ir encabezando la candidatura a no hacerlo puede estar en juego que no ganemos las elecciones, que las gane el PP y que con Vox configuren una mayoría absoluta en Cantabria». Dijo que los simpatizantes del partido le pidieron que no tirara la toalla, y «yo no he podido decir que no, en un momento como el actual», explicó.

Revilla fue reelegido por décima vez secretario general del PRC en el XIII Congreso Regional, y con casi todos los votos: 726 a favor, dos en contra y dos abstenciones. Luego protagonizó una intervención que duró cerca de hora y media y que concluyó con la canción Viento del norte de Nando Agüeros, que el PRC quiere convertir en el himno de Cantabria.