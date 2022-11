—Es inmoral que un Gobierno cambie el Código Penal a la carta para beneficiar a personas concretas. No había pasado nunca en España y no pasaría nunca en una democracia moderna. Demuestra que Sánchez está dispuesto a todo por mantenerse en el poder. Cuando veo a [Arnaldo] Otegi, un condenado por pertenencia a banda armada, marcarle el camino al presidente del Gobierno pienso en el dolor que deben sentir los familiares de las casi un millar de víctimas de la banda terrorista ETA. Sánchez está secuestrado por Bildu y Esquerra, y está dispuesto a actuar a su dictado. Primero convocó una mesa de diálogo, después vino el no cumplimiento de las sentencias sobre las garantías lingüísticas en Cataluña y los indultos. Ahora viene la derogación de la secesión, la modificación del delito de malversación y, mucho me temo, en la hoja de ruta de Pedro Sánchez, lo siguiente será una amnistía y un referendo ilegal. Sánchez se ha convertido en una amenaza para el estado de derecho y la separación de poderes.

Hay presidente de la Xunta para rato (...) el liderazgo de Alfonso Rueda está fuera de toda duda y hay encuestas que así lo acreditan

—¿Y a pesar de ello no le presentarán una moción de censura?

—El PP es el primer partido de la oposición, y, el partido que lidera la oposición en España no necesita que nadie le marque el camino. Una moción de censura que no ve garantizada en la aritmética parlamentaria que pueda acabar con el Gobierno en vigor, solo sirve para reforzarlo. Entendemos que sería un error garrafal que, intentando cambiar al presidente del Gobierno, finalmente lo que consiguiésemos fuese reforzarlo. La moción de censura tiene fecha, y es el 28 de mayo coincidiendo con las elecciones municipales y autonómicas. Ahí los españoles le dirán al PSOE hasta aquí hemos llegado. Tan responsable como Pedro Sánchez de sus propios actos son todos los varones territoriales y me refiero a los presidentes autonómicos y a los alcaldes. Votar a [Abel] Caballero, [Xosé Sánchez] Bugallo, Inés Rey o a Ángel Mato es respaldar la política que Sánchez está haciendo en nuestro país.

—¿Cómo se ve a Alfonso Rueda desde Madrid?

—Alfonso Rueda es un gran presidente de la Xunta que en muy poco tiempo ha conseguido darle a Galicia una estabilidad que algunos querían romper desde las filas del nacionalismo y el socialismo. Creo que la sucesión en Galicia ha sido modélica y que hemos demostrado altura de miras, no anteponiendo el interés general por encima de la ambición particular. Hay presidente de la Xunta para rato porque, pese a todos los intentos de Ana Pontón y Valentín González Formoso de desestabilizar, lo que se demuestra día a día es que el Partido Popular de Galicia es garantía de estabilidad política y que el liderazgo de Alfonso Rueda está fuera de toda duda y hay encuestas que así lo acreditan.

—¿Y a Valentín González Formoso?

—El Partido Socialista está muy difuminado probablemente por la falta de liderazgo del propio Valentín González Formoso. En esta etapa se ha visto lo mismo que en las anteriores, una absoluta sumisión a Ferraz. Cuando tiene que elegir entre Galicia o Pedro Sánchez, el PSdeG siempre elige Pedro Sánchez. Lo estamos viendo en el tema de la subida de peajes de la AP-9. El PSOE gallego no quiere incomodar a Madrid y eso es muy mala noticia primero para el PSOE gallego, y en general para Galicia.

—¿Y a Ana Pontón?

—Ana Pontón se demuestra día a día que es la versión más radical del nacionalismo gallego. No es nacionalista, es independentista. Sus socios no son el PNV, su socio es Bildu y con ellos se integra en el Parlamento Europeo. Su eurodiputada Ana Miranda era asesora de Pernando Barrena, el eurodiputado de Bildu y su escaño en el Parlamento Europeo es compartido, dos años y medio uno dos años y medio otro. Los socios de Ana Pontón en Cataluña son Esquerra Republicana de Cataluña. Pontón no es moderada, representa al nacionalismo más radical que a la postre es independentismo puro y duro. Por lo tanto, nada bueno desde esas tesis puede suponer para Galicia Ana Pontón. A la diputada más veterana del Parlamento gallego hay que recordarle que su gran acción política en favor de Galicia ha sido firmar un pacto con Adriana Lastra que suponía inversiones para Galicia, y a cambio dieron su voto a favor de investir presidente a Pedro Sánchez. De ese pacto Galicia no ha recibido absolutamente nada, pero Pontón sí es corresponsable de todo lo que el gobierno Sánchez hace en Galicia y fuera de Galicia. Por lo tanto también es corresponsable de la ley del solo sí es sí, porque ha sido un Gobierno que ella ha facilitado el que ha permitido que agresores sexuales vean reducidas sus penas.

—¿Qué va a ocurrir con el partido en Asturias?

—La Presidenta ha dado un paso atrás, primero anunciando que no se presentará y después renunciando a la propia presidencia del partido. Eso abre el camino a la próxima presentación de un candidato. Nosotros creemos que lo importante no es ganar congresos, sino ganar elecciones y por lo tanto el reto del PP de Asturias y de la dirección nacional es encontrar a la persona que mejor resultado pueda obtener, al próximo presidente del Principado, teniendo en cuenta que el partido viene de una división que se inició en el año 2011 y hoy de lo que se trata es de reconstruir el centro derecha en Asturias.

—¿Aventuraría un nombre?

—No, creo que hay cantera y que el partido está ilusionándose con las oportunidades futuras. El objetivo es que antes de las Navidades podamos presentar públicamente a los candidatos en toda España a las capitales de provincia y también a las comunidades autónomas, incluyendo Asturias.