La formación integrada en EH Bildu ha celebrado este fin de semana en el Palacio Euskalduna de Bilbao su Congreso Nacional Extraordinario después de que el pasado mes de junio el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vitoria acordara la suspensión cautelar de los acuerdos adoptados en el conclave celebrado los días 19 y 20 de febrero.

En un acto celebrado en Vitoria, los contrarios a la actual Dirección han leído un comunicado en el que se han mostrado «convencidos» de que se debe «encontrar la vía de diálogo y acuerdo».

Tras indicar que están «comprometidos con Euskal Herria» y trabajan para que se configure como «Estado independiente en Europa», la concejal de EH Bildu en Leioa Eguzkiñe Agirre ha defendido que para eso nació EA.

«No son días felices. El partido y su historia no merece el bochornoso espectáculo que la falta de democracia interna está proyectando a la sociedad», han señalado, para añadir que no merecen ser «el único (partido) en el que sus afiliados no puedan elegir directamente a su secretario general».

Según han destacado, la formación que fue «ejemplar en la exigencia de respeto absoluto a todos los derechos humanos y condenaba expresamente todo tipo de violencia, no merece vulnerar derechos fundamentales de afiliados».

«No es de recibo que Eusko Alkartasuna recurra a la expulsión de compañeros de partido y, una y otra vez en sus comunicados oficiales nos califique como 'la mafia de Maiorga' al grupo humano que queremos recuperar la personalidad propia de EA en la coalición EH Bildu», han añadido.

Por otro lado, han lamentado que en los últimos cinco años Eusko Alkartasuna no haya hecho «una sola propuesta política a la sociedad» ni haya elaborado «una propuesta para superar el actual marco jurídico político». «Se ha limitado a tener colocadas determinadas personas en las instituciones como si sólo con eso se justificase nuestra existencia», ha añadido.

De este modo, han reiterado que el Congreso de este fin de semana no se ha debatido «ni una sola enmienda» y el «único objetivo» del cónclave ha sido «intentar mantener el poder en el partido ante la cruda realidad judicial que le ordena repetir un proceso de primarias».

«A sabiendas de que será un juez quien determine su legalidad y ocurra probablemente lo mismo que ocurrió en el Congreso de febrero; es decir, que lo anule y considere nulas todas las decisiones dos meses más tarde», han sostenido.

De este modo, han apostado por una Eusko Alkartasuna «alejada de personalismos» y que no se resigne a «secundar sin aportación alguna la dirección marcada por la Izquierda Abertzale».

«Estamos convencidos de que debemos encontrar la vía de diálogo y acuerdo que restituya a Eusko Alkartasuna al lugar que le corresponde; que deben quedar a un lado los personalismos y los afanes desmedidos de poder y puestos liberados con sueldo, que debemos ser capaces de buscar una solución democrática al conflicto enquistado cuya resolución real no ha de venir ni de los juzgados, ni de expulsiones, ni de usos ventajistas de los censos de afiliación», han finalizado.