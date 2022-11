Después de conocer la noticia, la madre Vanessa, bajo un enorme impacto psicológico, fue ingresada en el hospital, según fuentes oficiales españolas. Los medios locales señalaron que Vanessa estaba en una clase especial de refuerzo en el instituto de Tonneins para los que no tienen el francés como lengua madre, pues llevaba solo un año en el país. El sospechoso de 31 años ya había sido condenado a 15 días de reclusión exentos de cumplimiento si no reincidía por agresión sexual en el 2006, cuando él mismo era menor de edad (15 años). El Fiscal precisó que el hombre no estaba inscrito en el fichero policial de agresores sexuales.