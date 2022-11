De hecho, la primera respuesta de Isabel Rodríguez ante este tema ha sido para parafrasear una frase de la ex ministra de Defensa, Carmen Chacón: «La convivencia y la concordia valen mucho la pena». Así ha contrapuesto la gestión que ha hecho Pedro Sánchez de la crisis catalana con la que hizo el anterior Ejecutivo de Mariano Rajoy.

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, fue más tajante que la ministra portavoz y ha mostrado este jueves su rechazo a modificar el delito de malversación en el Código Penal. «Yo la verdad que no lo veo. Con el dinero público cero bromas. No sé si es por ser técnico del Estado o lo que hemos visto que se ha hecho. Yo creo que no debería tocarse ese delito ni las penas que conlleva», ha trasladado Lobato en declaraciones a los periodistas en los pasillos de la Cámara regional.