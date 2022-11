—Usted escribe una obra de teatro al año desde hace medio siglo. ¿Qué trata en el 2022?

—Se titula Volveremos a morir y es la historia de unos personajes que renacen y se preguntan: «¿Y ahora qué hay que hacer? Habrá que volver a morir, ¿no?». Es un análisis de la muerte, de cómo habrá que volver a mirarla otra vez con un sentido positivo y más alegre. Tenemos un sentimiento dramático de la muerte que debe desaparecer. Yo no tengo creencias religiosas, no creo que haya religiones verdaderas o falsas, todas son válidas, tendríamos que respetar ese principio. Pero una cosa que he logrado es perder el miedo a la muerte. Estoy al final de mi vida y hay que aceptarlo. He pensado todo lo que se tiene que pensar y ya no pienso más.