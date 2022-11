Suso Díaz, ex secretario general de CC.OO. en Galicia y padre de Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y vicepresidenta Segunda del Gobierno carlos castro

Suso Díaz, el padre de la vicepresidenta y ministra Yolanda Díaz, ha criticado este miércoles que el exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, tenga la «obsesión» de insistir en decir que su hija está en deuda con él porque la nombró ministra.

«Me molesta que Pablo esté soltando mensajes que no vienen a cuento», ha lamentado el padre de Díaz, que en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, ha remachado: «No tiene ningún sentido y ninguna razón. No sé por qué tiene esa obsesión».

Suso Díaz, veterano sindicalista gallego y ex secretario general de CC.OO. en Galicia, ha asegurado que si bien no le ha dolido la actitud de Iglesias, sí que le ha molestado, no sin antes subrayar que si el ex secretario general morado propuso a su hija para ser ministra, lo hizo «y ya está». «Todo lo demás sobra», ha puntualizado.