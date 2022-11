El magistrado aduce que han transcurridos siete meses desde la adopción de la medida, «sin que el investigado la haya incumplido,y, entregado su pasaporte, teniendo en cuenta que reside y tiene arraigo en Madrid, no existe el riesgo de fuga del investigado ni la posibilidad de manipular pruebas que determinaron la medida, por lo que procede su alzamiento, manteniéndose la retirada del pasaporte».

El concejal de Más Madrid en el Ayuntamiento Miguel Montejo ha destacado que lo «inaudito» de que Medina deje de tener que pasar a firmar al juzgado es la actitud del Consistorio. «No se opone ni a esto ni a nada que pueda perjudicar a Medina o a Luceño. Parece que para Almeida el estafado no es el Ayuntamiento, ni su gestión, sino la oposición u otra ciudad. Esta forma de actuar de la Asesoría Jurídica municipal es ya un modus operandi. No hace preguntas, no pide pruebas, nada», ha criticado.