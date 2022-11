Las siete principales ciudades de Galicia están regidas por alcaldes del PSOE, BNG y Democracia Ourensana. Ninguno critica abiertamente el plan del Gobierno de reformar el delito de sedición, tal y como exige el independentismo catalán para beneficiar a los nueve líderes que protagonizaron el desafío al Estado en el 2017 y que fueron condenados por el Tribunal Supremo. De ellos, cuatro (Junqueras, Turull, Romeva y Bassa) también lo fueron por malversación. Otros todavía están huidos de la Justicia. Ahora bien, algunos de estos ediles se muestran incómodos al ser preguntados por la cuestión, y otros, como el de Vigo, prefieren no pronunciarse. «Yo no tengo que opinar de cuestiones de partido, soy el alcalde de Vigo aquí. No me pregunte de cosas de mi partido», respondió el socialista Abel Caballero a La Voz. El de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, directamente no contestó.

Más profusa fue la alcaldesa de A Coruña. La socialista Inés Rey opina que «la reforma del Código Penal busca actualizar las penas a las condiciones democráticas actuales y adecuarlas a la legislación europea». En consonancia con el Gobierno central, manifiesta que «la desaparición de la sedición no implica que no se castiguen los comportamientos contrarios a la Constitución para los que sigue vigente el delito de rebelión, para el que el propio Código Penal español contempla penas de prisión de entre 15 y 30 años».

A su compañero de Santiago, Xosé Sánchez Bugallo, la reforma de la sedición parece resultarle embarazosa. «Recoñezo que esta cuestión faime sentir profundamente incómodo, e penso que na medida do posible debemos atopar solucións políticas aos problemas políticos, obviamente sempre dentro da lei e que por suposto os que decidan saltarse a lei deben facer fronte a súas responsabilidades», admite. Aunque considera que «debemos armonizar tanto en denominación como en definición os tipos delictivos co resto dos integrantes do espazo común europeo, para evitar situacións como as producidas nos últimos anos en que España veu reiteradamente denegada a extradición de determinadas persoas». Pero puntualiza que «sería importante que isto se puidese facer sen agobios e buscando un consenso ampliamente maioritario».