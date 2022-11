La Voz

Las siete principales ciudades de Galicia están regidas por alcaldes del PSOE, BNG y Democracia Ourensana. Ninguno critica abiertamente el plan del Gobierno de reformar el delito de sedición, tal y como exige el independentismo catalán para beneficiar a los nueve líderes que protagonizaron el desafío al Estado en el 2017 y que fueron condenados por el Tribunal Supremo. De ellos, cuatro (Junqueras, Turull, Romeva y Bassa) también lo fueron por malversación. Otros todavía están huidos de la Justicia. Ahora bien, algunos de estos ediles se muestran incómodos al ser preguntados por la cuestión, y otros, como el de Vigo, prefieren no pronunciarse. «Yo no tengo que opinar de cuestiones de partido, soy el alcalde de Vigo aquí. No me pregunte de cosas de mi partido», respondió el socialista Abel Caballero a La Voz. El de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, de Democracia Ourensana, directamente no contestó.