Tragedia de la valla de Melilla RC

El Defensor del Pueblo no se cree prácticamente nada de la versión del Ministerio del Interior sobre la tragedia de la valla de Melilla del pasado 24 de junio que costó la vida a entre 23 y 72 inmigrantes. En una larguísima resolución, con fecha del 14 de octubre antes de que Interior presentara sus alegaciones, la institución que preside Ángel Gabilondo afirma que, tras visionar las imágenes aéreas cercenadas que les ha remitido Interior, no puede dar por buena la tesis de Fernando Grande-Marlaska de que la Guardia Civil no sabía lo que estaba pasando en la cancela donde estaban produciéndose las avalanchas mortales, ya que estaba recibiendo imágenes en directo del dron que grabó la tragedia.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

Tampoco se cree que las fuerzas de seguridad españolas fueron totalmente ajenas a las muertes y que su actuación fuera intachable. Es más, la oficina certifica, en contra de lo asegurado por el ministro en sede parlamentaria, que agentes marroquíes entraron a España para ejecutar las expulsiones en caliente y que estas deportaciones se hicieron sin ningún tipo de garantías.

«Tras el visionado de las imágenes, en especial las captadas por el helicóptero, estas afirmaciones no pueden ser compartidas por esta institución», afirma el escrito. «Las imágenes captadas por el dron y la cámara del vallado ponen de manifiesto la situación de peligro que se desarrolló y de la que los agentes (españoles) que participaron en el operativo debieran haber tenido información constante», denuncia el Defensor, que insiste en que «no resulta plausible que no se tuviera conocimiento alguno (en la Guardia Civil) de la situación de riesgo». Interior ha venido sosteniendo, por el contrario, que los agentes del instituto armado estaban en el vallado, lejos de la cancela, por lo que no podían saber la magnitud de los sucesos.