«La niña del PCE»

La relación personal entre ambos creció cuando Díaz desembarcó en Madrid como diputada de En Marea tras las generales del 2015. Iglesias la acogió varias veces en su casa y le llamaba cariñosamente «la niña del PCE». La entonces parlamentaria siempre se mantuvo junto al líder del partido y su amistad era suficiente para pasar por alto cualquier tipo de rivalidad política.

En el 2019, tras las generales de abril, llegaron las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos. Iglesias lanzó un órdago a Pedro Sánchez el 19 de julio y aceptó no ser ministro si eso facilitaba la formación del primer Gobierno de coalición en España desde la restauración de la democracia. Como relatan Enrique Monrosi y María Llapart en el libro La coalición frente a la pandemia, Díaz no tardó en mensajear a su amigo. «Estoy desconsolada, Pablo», le escribió. La respuesta del entonces líder morado no se hizo esperar: «Igual te toca ser ministra, así que a trabajar». «No pienso ser nada si tú no estás en esto», respondió ella.