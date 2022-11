independentistas

«Falso es falso, no es no y nunca es nunca». La hemeroteca muestra la mutación del socialista con los secesionistas. El 25 de mayo del 2015, un Sánchez convincente aseguraba: «Estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar, si quiere se lo digo cinco veces. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar». Estaba entonces en la oposición. Cuatro años más tarde, el 23 de abril del 2019, ya desde el Gobierno y en un debate electoral con Pablo Casado, Pablo Iglesias y Albert Rivera, un Sánchez incisivo abría la contienda advirtiendo: «Las mentiras vuelan entre el señor Casado y el señor Rivera y, en fin, aquí son indistintas... Yo quiero dejar una cosa clara desde el principio del debate: es que yo no he pactado con los independentistas. Es mentira, Es falso. Es falso». «Señor Sánchez no tome el pelo a los españoles», le replicó Rivera. «Es falso y, por tanto, usted podrá repetir mil veces una mentira, pero es falso. Falso es falso. No es no y nunca es nunca», incidió con rotundidad.

«Con Bildu no se acuerda nada». Dos meses después, el 6 de junio del 2019, Sánchez repudiaba a los independentistas vascos: «No vamos a pactar con Bildu, con Bildu no se acuerda nada». Después amarró su investidura con los de Arnaldo Otegi y la abstención de ERC, pese a que desde la oposición prometía: «Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas».