El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, y el presidente del Grupo Parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, en el momento de registrar la proposición de ley para reformar el delito de sedición en el Código Penal Chema Moya | EFE

El anuncio de la supresión del delito de sedición, por el que fueron condenados los dirigentes del procés, ha causado una gran tormenta política. El propio portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, admitió que esta decisión podría tener un coste en las urnas, mientras el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, ha adelantado que derogará la reforma del Gobierno si llega a la Moncloa e incluso ha llamado a los barones del PSOE a que se rebelen. De hecho, los presidentes de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y de Aragón, Javier Lambán, han criticado la iniciativa de Pedro Sánchez.

el efecto electoral

Coste descontado, pero al Gobierno no le interesa que el tema territorial esté en la agenda. Para Pablo Simón, «de un lado, esta reforma es como los indultos, por lo que el coste de Sánchez por sus aliados ya lo tiene asumido el electorado». Es decir, que «ya lo descuenta el votante y el que se tenía que ir ya se fue». Otra cosa diferente, añade, es que «al Gobierno no le interesa que el tema territorial esté activo de cara a los comicios, porque no es ventajoso para la izquierda». «Aún estamos lejos de mayo, pero depende de si el tema sigue o no en la agenda los meses siguientes», concluye el politólogo.

Según Carlos Barrera, «las prisas con las que finalmente va a ser tramitado responden a un intento de alejarlo lo más posible de las fechas electorales de mayo del 2023, con el objeto de mitigar ese efecto negativo, a la vez que facilitar la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo imprescindible de ERC». Explica que «el coste político y electoral más cercano no sería en las generales, sino, de forma más inmediata, en las locales y autonómicas». «El resultado de estas es lo que determinará ese posible coste y las responsabilidades anejas», sostiene.