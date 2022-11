Así lo han trasladado en la manifestación que recorrió las calles del centro de la capital para defender la Sanidad y contra el «desmantelamiento» de la Atención Primaria y las Urgencias.

«Estamos viendo aquí a la sociedad civil organizada para decirle a Ayuso que la sanidad no se toca, no se desguaza para vendérsela al peor postor, no se vende, es el patrimonio y la identidad de todos», ha señalado García a los medios de comunicación.