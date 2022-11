Los números no salen

Ha iniciado una ronda previa de contactos para buscar socios de cara a la aprobación de las cuentas autonómicas. Afirma que cuenta con Junts, En Comú Podem y la CUP. También ha incluido al PSC en las conversaciones, pero no considera a los socialistas como posibles socios. No obstante, los números no le salen al Gobierno. Junts apuesta por una oposición dura y hasta la fecha no da síntomas de querer apoyar al Ejecutivo del que salió. Los comunes podrían apoyar a Aragonès, pero en cambio la CUP ni siquiera ha acudido a las reuniones convocadas por el presidente sobre presupuestos. El PSC se ofrece casi a diario.

Aragonès, en cambio, sigue sin recoger el guante de los socialistas. Si lo hace, perdería toda su fuerza de presión en Madrid para apretar al Gobierno central a que ceda en materia de desjudicialización en la mesa de diálogo. Los 13 votos de ERC en el Congreso para aprobar los Presupuestos son la principal fuerza de presión de Aragonès. Por lo que, si apuesta por el PSC como socio, será una vez que haya concluido la negociación sobre la mesa de diálogo.