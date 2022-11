El expresidente catalán fugado a Waterloo, reclamado por la justicia española y posible beneficiario de la reforma de Sánchez, Carles Puigdemont, no comparte ese diagnóstico. El líder de Junts no se fía del presidente del Gobierno, recela de «un truco» y dice que con la modificación legal «no se desjudicializaría nada». «Si el octubre de 2017 deja de ser un caso de sedición y pasa a ser un caso de desórdenes públicos agravados, no sé dónde está la ganancia política de todo», dice.

Sánchez anuncia que inicia la reforma del delito de sedición, que supondrá una rebaja de penas Luís Pousa La reforma del delito de sedición en el Código Penal, que Alberto Núñez Feijoo esgrimió como razón para romper las negociaciones con el Gobierno para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Constitucional, no solo no ha quedado aparcada en un cajón a la espera de un entendimiento con el líder de la oposición, sino que, según anunció anoche Pedro Sánchez en una entrevista en la Sexta, hoy se presentará en el Congreso una proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para llevar a cabo el retoque legal. El presidente del Ejecutivo explicó que el delito pasará a llamarse de «desórdenes públicos agravados» y el tipo penal quedará homologado a los que figuran en las legislaciones de Alemania, Francia, Italia o Bélgica o, ya fuera de la Unión Europea, Suiza. Seguir leyendo