El expresidente de Cataluña Artur Mas en una imagen de archivo. BENITO ORDOÑEZ

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha inadmitido «por unanimidad» el recurso que presentó el expresidente catalán Artur Mas contra el Estado español. Ha considerado que no se ha podido demostrar que el Estado no le ofreciera una protección suficiente ante la presunta vulneración de su derecho al honor por parte del diario El Mundo, recoge Europa Press. Los magistrados inadmitieron el recurso tras considerar que Mas no agotó las vías legales en los tribunales españoles y su demanda estaba «manifiestamente infundada». Acudió a la vía penal y no a la civil, por presuntos delitos de injuria o falsedad. El caso se remonta a noviembre del 2012, cuando El Mundo publicó unos artículos que, según Mas, dañaron su reputación de cara a los comicios autonómicos, como que tenía cuentas en el extranjero.