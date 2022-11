Presión del PP

Alberto Núñez Feijoo ya avisó la semana pasada de que si Fernando Grande-Marlaska no ofrece las máximas explicaciones sobre la muerte de los 23 inmigrantes en la valla de Melilla exigiría a Pedro Sánchez que dé cuenta él mismo de lo sucedido durante aquel fatídico salto masivo a la valla.

Unidas Podemos se une al PP y pide «una profunda investigación» sobre Melilla M. Á. Alonso / C. Vallejo

La portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, consumó este jueves la amenaza. «Cómo mínimo fallecieron 23 personas. ¿Es que Pedro Sánchez no va a cesar al ministro del Interior?», preguntó Gamarra después de acusar de nuevo a Grande-Marlaska de mentir y de ocultar pruebas sobre la tragedia. La también número dos de los populares añadió que su partido no descarta ninguna posibilidad en caso de que Sánchez y el titular del Interior no den la cara. Esas opciones pasan por forzar una nueva reprobación parlamentaria de un ministro que ya se ha visto en esa tesitura esta legislatura y por plantear una comisión de investigación propia. Aunque el partido que comanda la oposición está dejando, incluso, la puerta abierta a apoyar la comisión de investigación impulsada por Unidas Podemos y EH Bildu y respaldada, además, por el resto de socios parlamentarios de Sánchez.