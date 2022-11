Pablo Iglesias advierte a Yolanda Díaz: «Podemos debe ser respetada» Miguel Ángel Alfonso

Iglesias, que durante su gira por las emisoras ha reiterado las críticas por los desaires que, a su juicio, ha hecho la ministra de Trabajo a Ione Belarra e Irene Montero al no contar con ellas para las convocatorias de Sumar, ha salido al ruedo con toda la artillería de su ascendencia espiritual sobre la militancia de Podemos para dejar claro que no admitirá que Montero y Belarra sean arrinconadas en las listas. El antiguo líder de los morados lucha ahora para que la fotografía de noviembre del 2021 en Valencia, cuando Yolanda Díaz compartió escenario y sororidad con Ada Colau, Mónica García y la decapitada Mónica Oltra en un mitin del que excluyó a Belarra y Montero, no se traslade a las papeletas del Congreso.

Mientras la pugna sigue entre bambalinas, Yolanda Díaz se ciñe a su guion habitual. La vicepresidenta no responde a los ataques del tertuliano Iglesias y opta por un elegante desdén. La noche del martes, en una entrevista en Navarra Televisión, se limitó a matizar la tesis de que es ministra y vicepresidenta gracias a Podemos. «No le debo nada a nadie», replicó sonriendo a la cámara. Este miércoles, antes de compartir un café en Pamplona con el filósofo Daniel Innerarity, recitó a los periodistas su mantra de paz y amor: «Yo jamás critico a nadie. Es mi manera de hacer política», proclamó antes de filosofar con Innerarity en una céntrica cafetería.