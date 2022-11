La apuesta es, en realidad, similar a la de la comunidad. El PSOE de Madrid tiene poco que hacer frente a una Isabel Díaz Ayuso que no solo no pierde fuelle sino que se está viendo beneficiada por la caída de Vox, pero el objetivo para Lobato no es tanto ganar los comicios del 28 de mayo como sentar las bases de un proyecto a más largo plazo. «La persona elegida -insistían hace unos días fuentes de la dirección- está muy vinculada con Madrid, ha estado dispuesta a trabajar por el partido siempre que se le ha pedido y está dispuesta a dedicar los próximos diez o quince años a esta tarea».

Si, como todo apunta, la elegida es finalmente Reyes Maroto, que ya fue presentada como número dos de Ángel Gabilondo en las elecciones convocadas por Ayuso en el 2021, Sánchez estará obligado a hacer ajustes en su Gobierno (también está prevista la marcha de la ministra de Sanidad, Carolina Darias, para competir por Las Palmas) pero fuentes socialistas insisten en que esa crisis en el Ejecutivo puede esperar incluso hasta principios del 2023. Eso permitirá a ambas ministras aprovechar una plataforma que les otorga mucha visibilidad, como en su momento hizo Salvador Illa de cara a las elecciones catalanas de febrero del pasado año.