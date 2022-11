Corinna Zu Sayn Wittgenstein

El rey Juan Carlos I regresaba de sus viajes con «bolsas llenas de efectivo» que le habían entregado «amigos» en la época en que mantenía una relación con Corinna Larsen, según ha contado la empresaria en el segundo capítulo del pódcast Corinna y el rey.

Regístrate gratis y recibe cada mañana en tu correo las principales noticias del día REGISTRARME

«Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz como un niño de 5 años, traía bolsas llenas de efectivo», ha contado Corinna, que asegura que le preguntaba qué era aquello. Don Juan Carlos le respondía «esto es de mi amigo tal». «Parecía una situación muy habitual», subraya la que fuera pareja sentimental del monarca.

«Si le hacía alguna pregunta me contestaba, 'ay, eres tan dramática, no entiendes cómo funciona España'», añade en su testimonio, asegurando que ella no entendía aquello y de hecho lo enmarca en lo que consideraba la «corte de los milagros» que rodeaba al entonces rey.