Sobre la monarquía, Iglesias recuperó el republicanismo de los morados y criticó que, en su opinión, la entrada de Podemos en el Gobierno no supuso abrir un debate sobre monarquía o república. «¿Cómo que no toca abrir el debate? Si la monarquía se ha convertido en el eje legitimador de la derecha, antes que demócratas son monárquicos y por eso no soportan que les digamos que el futuro de la democracia en España pasa por la república», ha señalado.

También ha acusado a ciertos sectores del PP madrileño de forzar al líder de los populares, Alberto Núñez Feijoo a levantarse de la mesa de negociación para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hace dos semanas, cuando las conversaciones estaban muy avanzadas y el acuerdo parecía inminente. «Podemos siempre quiso nombrar vocales del CGPJ, poner a Victoria Rosell, a la persona que viene a regenerar la Justicia, y por eso el PP quería vetarla y otros aceptar ese veto [en referencia al PSOE]», ha asegurado Iglesias.